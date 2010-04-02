Çin'de kömür madeninde patlama oldu

T24-

Şinhua haber ajansının haberine göre, patlama sırasında ocakta bulunan işçilerden 20'si kaçmayı başarırken, 31 işçi de kurtarıldı.

Ocağın idarecileri kazadan sonra kayıplara karıştı. Yetkililer, uzun yıllar sürecek üretim için 1 Mayıs 2009'da bakıma giren ocakta bu tarihten sonra yapılan üretimin yasa dışı olduğunu belirtti.





Öte yandan, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde dün çıkan yangında 9 işçi öldü. Kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinde bu sabah bir kömür madenini su basması sonucu da 5 işçi mahsur kaldı.



Ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 70'i kömürden karşılanıyor fakat Resmi China Daily gazetesinin yayımladığı istatistiklere göre Çin'deki maden kazalarında geçen yıl 2 bin 631 kişi öldü. Çin'de küçük ve güvenliği yeterli olmayan madenlerin kapatılmaya başlandığı 2002 yılında kazalarda günde ortalama 19,1 kişi ölüyordu, bu sayı şimdi 7'ye düştü.