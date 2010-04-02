Çin'de kömür madeninde patlama oldu

T24- Ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang şehrinde bulunan kömür madeninde dün akşam saatlerindeki grizu patlamasında 24 işçinin de ocakta mahsur kaldığı açıklandı.
Şinhua haber ajansının haberine göre, patlama sırasında ocakta bulunan işçilerden 20'si kaçmayı başarırken, 31 işçi de kurtarıldı.
Ocağın idarecileri kazadan sonra kayıplara karıştı. Yetkililer, uzun yıllar sürecek üretim için 1 Mayıs 2009'da bakıma giren ocakta bu tarihten sonra yapılan üretimin yasa dışı olduğunu belirtti.
Öte yandan, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde dün çıkan yangında 9 işçi öldü. Kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinde bu sabah bir kömür madenini su basması sonucu da 5 işçi mahsur kaldı.
Ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 70'i kömürden karşılanıyor fakat Resmi China Daily gazetesinin yayımladığı istatistiklere göre Çin'deki maden kazalarında geçen yıl 2 bin 631 kişi öldü. Çin'de küçük ve güvenliği yeterli olmayan madenlerin kapatılmaya başlandığı 2002 yılında kazalarda günde ortalama 19,1 kişi ölüyordu, bu sayı şimdi 7'ye düştü.