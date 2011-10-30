-Çin'de kömür madeninde patlama: 29 işçi öldü PEKİN (A.A) - 30.10.2011 - Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlamasında 29 işçi öldü. Şinhua haber ajansı bu sabah mahsur kan işçilerden birinin daha cesedinin bulunduğunu bildirdi. Hengyang şehrindeki Şialiuçong kömür madeninde dün yerel saatle 18.00'de (TSİ 13.00) meydana gelen patlama sırasında ocakta 35 işçi bulunuyordu. Yerel yetkililer, işçilerden altısının kurtarıldığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Devlete ait olan 40 yıllık madende 160 işçi çalışıyordu.