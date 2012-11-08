Çin'de Komünist Parti kongresi başladı

Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, 10 yılda bir ülkenin liderliğini belirleyen Komünist Parti kongresini yolsuzluk konusunda kuvvetli mesajlar vererek açtı.

2 bin delegeye yaptığı konuşmada Hu, bu meseleyle başa çıkamamaları durumunda "partiye etkisinin ölümcül olacağını" belirtti.

Kendisi Çin'in eşi benzeri görülmemiş fırsat ve zorluklarla yüz yüze olduğunu, millet olarak da "daha yüksek hedefler belirleyip, daha sıkı çalışmaları gerektiğini" söyledi.

Hu'nun konuşması, ülkenin yeni liderlerini belirleyecek ve bir hafta sürecek bir dizi toplantıyı da başlatmış oldu. Pekin'de güvenlik seviyesi arttırılırken, insan hakları kuruluşları muhaliflerin göz altına alındığını veya ev hapsine konduğunu söyledi.

Kanunları çiğneyenler ve adalet

Halkın Büyük Salonu'nundaki delegelere konuşan Hu, Çin'in değişkenlik gösteren iç ve küresel ortama ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Kendisi, "Daha yüksek hedefler belirleyip daha sıkı çalışmamız lazım. Bilimsel bir şekilde gelişmeye çalışmalı, sosyal uyumu desteklemeli ve halkın hayatlarını geliştirmemiz lazım." dedi.

Hu, Çin'in gelişiminin daha dengeli ve sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizerken, yolsuzluk gibi "büyük sorunlarla" başa çıkılması gerektiğini belirtti.

Kendisi ayrıca "Bu konuya eğilmekte başarısız olursak, bu partimiz için ölümcül olabilir. Partimiz veya devlet çökebilir." dedi ve ekledi: "Kanunları çiğneyenler adaletle yüzleşir – kim olursa olsun, ne konumda olursa olsun."

Kongreye uzanan aylarda partinin üst seviyelerinde olan Bo Xilai'nin dahil olduğu bir skandal Çin'in siyasi liderliğini derinden sarsmıştı.

Bo'nun eşi İngiliz bir işadamını öldürmekten cezaevinde gönderilirken, kendisinin de yolsuzluk suçlamalarıyla hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Çin genelinde yolsuzluk vakaları halkın tepkisini çekerken çevresel ve arazi konularında büyük protestolar yapıldı.

Parti'nin üç büyük yayın organı olan Xinhua haber ajansı, Halkın Gazetesi ve Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) tarafından kongreye özel açılan internet sitelerine bırakılan mesajlarda kullanıcılar yolsuzlukla daha etkili bir biçimde başa çıkılmasını istiyor.

Çin'in yüz yüze olduğu en büyük sorunlar, son aylarda ekonomik büyümenin yavaşlaması, zengin – fakir uçurumu ve yaşlanan nüfus.

Hu, iç ve küresel zorluklarla başa çıkılması için yeni bir ekonomik modele ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kendisi, Çin'in büyümesinin daha dengeli gerçekleşmesini, ve 2020 yılına kadar gayrisafi milli kasılanın ve hem şehirdeki, hem de köydeki nüfusun kişi başına düşen gelir seviyesinin iki katına çıkarılmasını hedef olarak belirledi.

Bir hafta sürecek kongrede ayrıca Çin'in yeni liderleri belirlenecek. (BC Türkçe)