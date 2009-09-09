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Dünya

Çin'de kimyasal tesiste gaz sızıntısı: 105 kişi zehirlendi

09 Eylül 2009 14:34

Şinhua ajansının haberinde, yetkililer, hastaneye kaldırılan 105 kişiden 9'unun durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakıma alındığını duyurdu.


"Feylong Kimyasal" adlı şirkette meydana gelen sızıntının, atık yağı inceltme işlemi sırasında olduğu bildirildi.

Tesisin yakınında bulunan iki okuldaki öğrencilerin göz yanması ve nefes almakta güçlük çekme şikayetleri üzerine, durumun yetkililere bildirilmesinin ardından bölgede araştırma yapan ekipler, civarda bulunan iki okul ve diğer yerleşim birimlerinde yaşayan binlerce kişiyi bölgeden tahliye etti.

İnsanları zehirleyen gazın türünü tanımlayamayan yetkililer, bölgede bulunan tüm atık yağ tanklarını mühürledi.


 

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