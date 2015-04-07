Çin'de kimyasal madde fabrikasında patlama!

Güney-doğu Çin'in Fujian eyaletinde kimyasal madde üreten bir tesisteki patlama büyük bir yangın çıkmasına neden oldu. Zhangzhou'daki fabrikasında patlama Pazartesi akşamı meydana geldi.

Devlet haber ajansı Xinhua bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Fabrikada paraiksilen (PX), polyester ve plastik üretiminde kullanılan yanıcı kimyasal maddeler üretiliyor.

İki yılda ikinci patlama

BBC Türkçe'nin haberine göre, South China Morning bunun iki yıl içinde tesiste ikinci patlama olduğunu bildirdi.

Zhangzhou'daki fabrika Çin'in en büyük bağımsız PX üreticilerinden biri tarafından işletilmekte.

İşletmeci Dragon Aromatics henüz patlamaya ilişkin yorum yapmadı.

Protestoların odağı

Çin'de PX fabrikalarının yeni protestolara yol açtı.

Bu nedenle Guangdong eyaletinde geçen yıl şiddetli gösteriler yapılmıştı.

Birçok kişi bu fabrikaların atıklarının sağlığa zararlı olduğunu düşünüyor.

Protestolar, izinsiz gösterilerin yasadışı olduğu, Çin'de nadir olaylar.

Ancak çevresel kampanyaların sayısı artmakta.

Son yıllarda paraksilen bu tür protestoların odağı haline geldi.

Bu fabrikaların inşaatının gecikmesine veya iptaline neden oldu.

Muhabirler bunun da ulusal hükümette infial yarattığını söylüyorlar.