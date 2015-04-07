T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'de kimyasal madde fabrikasında patlama!

Çin'in Fujian eyaletinde kimyasal madde üreten bir tesisteki patlama büyük bir yangına yol açtı

07 Nisan 2015 09:31

Güney-doğu Çin'in Fujian eyaletinde kimyasal madde üreten bir tesisteki patlama büyük bir yangın çıkmasına neden oldu. Zhangzhou'daki fabrikasında patlama Pazartesi akşamı meydana geldi.

Devlet haber ajansı Xinhua bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Fabrikada paraiksilen (PX), polyester ve plastik üretiminde kullanılan yanıcı kimyasal maddeler üretiliyor.

 

İki yılda ikinci patlama

 

BBC Türkçe'nin haberine göre, South China Morning bunun iki yıl içinde tesiste ikinci patlama olduğunu bildirdi.

Zhangzhou'daki fabrika Çin'in en büyük bağımsız PX üreticilerinden biri tarafından işletilmekte.

İşletmeci Dragon Aromatics henüz patlamaya ilişkin yorum yapmadı.

 

Protestoların odağı

 

Çin'de PX fabrikalarının yeni protestolara yol açtı.

Bu nedenle Guangdong eyaletinde geçen yıl şiddetli gösteriler yapılmıştı.

Birçok kişi bu fabrikaların atıklarının sağlığa zararlı olduğunu düşünüyor.

Protestolar, izinsiz gösterilerin yasadışı olduğu, Çin'de nadir olaylar.

Ancak çevresel kampanyaların sayısı artmakta.

Son yıllarda paraksilen bu tür protestoların odağı haline geldi.

Bu fabrikaların inşaatının gecikmesine veya iptaline neden oldu.

Muhabirler bunun da ulusal hükümette infial yarattığını söylüyorlar.

ETİKETLER

çinkimyasal fabrikapatlamayangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24