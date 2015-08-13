Çin'de kimyasal facia; 44 ölü, 500'den fazla yaralı!

Çin’in Tiancin kentinde patlayıcı sevkiyatı sırasında yerel saatle 23.30’da devasa bir patlama meydana geldi. İlk patlamanın ardından birkaç saniye sonra daha güçlü bir patlama daha yaşandı. Olayda 12'si itfaiyeci 44 kişi yaşamını yitirdi, 520 kişi de yaralandı. Yaralıların 66'sının durumunun kritik olduğu açıklandı.

Şinhua ajansının haberinde, patlamanın, Yeni Binhay bölgesinde "tehlikeli kimyasal maddelerin" saklandığı bir depoda meydana geldiği belirtildi.

Çin medyası, patlamanın yaşandığı deponun sahibi olan Ruihai Logistics şirketinin üst düzey yöneticileirnin sorgulandığını duyurdu.

Çin resmi medyasına göre; patlamalar, nakliye edilen patlayıcıların havaya uçmasıyla yaşandı.

Şinhua haber ajansı ilk patlamayı 30 saniye sonra ikincisinin izlediğini ve daha sonra başka patlamalar da yaşandığını bildirdi.

Şiddetli patlama nedeniyle bölgede bulunan binaların camlarının kırıldığı ve yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

