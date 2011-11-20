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Dünya

Çin'de kimya tesisinde patlama: 14 ölü PEKİN (A.A)

20 Kasım 2011 10:23

-Çin'de kimya tesisinde patlama: 14 ölü PEKİN (A.A) - 20.11.2011 - Çin'in Şandong eyaletine bağlı Şintai kentindeki bir kimya tesisinden meydana gelen patlamada 14 işçi öldü, 5 işçi yaralandı. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın haberinde patlamanın, işçilerin çalıştıkları melamin üretim tesisindeki bir kondansatörün bakımını ve onarımı yaptıkları sırada meydana geldiği bildirildi. Haberde patlama sonucu zehirli gaz veya zararlı madde açığa çıkmadığı kaydedildi. Şintai kentinden bir yetkili, ''Shandong Liaherd Chemical Industry Co.'' adlı kimyevi madde üreticisi şirkete ait tesisteki patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediği, olayın soruşturulduğunu söyledi.

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