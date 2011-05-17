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Dünya

ÇİN'DE KARPUZLAR "İNFİLAK ETTİ" PEKİN (A.A)

17 Mayıs 2011 14:52

-ÇİN'DE KARPUZLAR "İNFİLAK ETTİ" PEKİN (A.A) - 17.05.2011 - Çin'in doğusundaki bostanlarda, aşırı derecede kimyasal verilen karpuzlar "infilak etti". Böylece çiftçiler daha fazla para kazanmaya çalışırken, hasadın tümünden oldular. Çin Merkez Televizyonu'nun haberinde, Ciangsu vilayetinin Danyang kenti çevresindeki bostanlarda çiftçilerin karpuzlara aşırı derecede "forchlorfenuron" adlı hızlı büyüme kimyasalı verdikleri ve bu kimyasalı çok geç bir aşamada uyguladıkları, neticede karpuzların patlayarak parçalandığı bildirildi. Haberde, patlayan karpuzlar "kara mayınlarına" benzetildi. Liu Mingsuo adlı çiftçi, 3 hektarlık tarlasındaki karpuzların tümünün "tahrip olduğunu" belirterek, manzarayı "7 Mayıs'ta 80 karpuzun patladığını saptadım, öğleden sonra sayı 100'e çıkmıştı, iki gün sonra ise artık saymaya bilgi gerek yoktu" diye anlattı. Danyang civarında 20 çiftçinin sahip olduğu 45 hektarlık alandaki karpuzların tümünün ziyan olduğu belirtildi. Çin'de söz konusu ilacın kullanımı yasal değil ve ABD'de de kivi ve üzümde kullanılıyor. Haber, gerek yasal gerekse yasal olmayan kimyasalların tarımda, nasıl sağlığa zararlı ve aşırı derecede kullanıldığını gösteriyor. Hükümet, daha önce, ürünleri daha çekici hale getirmek için gıda boyası ve tatlandırıcı gibi maddelerin aşırı kullanımı konusunda uyarıda bulunmuştu.

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