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Dünya

Çin'de kar 19 can aldı

13 Kasım 2009 11:38

Çin'in kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan kar yağışı en az 19 kişinin ölümüne yol açtı.

Çin Sivil İşler Bakanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, bu sayıya kar yüzünden meydana gelen trafik kazalarında ölen diğer 19 kişinin dahil olmadığı belirtildi.

Açıklamada, kar yağışının yol açtığı 19 ölümün nedenleri hakkında bilgi verilmedi. Ancak Henan ve Hıbey eyaletlerindeki iki okulda kantinlerin tavanının kardan dolayı çökmesi sonucu 4 öğrenci ölmüştü.

160 bin civarında insan yollarda mahsur kaldı veya evlerinden tahliye edildi. 7 binden fazla ev yıkılırken, 133 bin hektar ekili alan zarar gördü. Mali zararın 3,5 milyar yüen (513 milyon ABD Doları) civarında olduğu açıklandı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu eyaletler arasında Hıbey, Şanşi, Henan, Şandong, Hubey ve Şaanşi ile Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin bulunduğu bildirildi. Yoğun kar yağışının olduğu başkent Pekin'de ise herhangi bir ölüm vakası meydana gelmedi.

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