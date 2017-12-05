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Dünya

Çin'de kadınlara itaatkâr olmayı öğreten okul kapatıldı

"Üç erkekle seks yapan zehirlenir"

05 Aralık 2017 03:20

Çin'in Fushun kentinde kadınlara itaatkâr olmaları ve erkekleri dinlemeleri öğütlenen bir okul, yetkililer tarafından kapatıldı.

Çin'in eğitim idaresi "geleneksel değerleri" öğrettiğini iddia eden kuruluşun sosyalizmin ana değerlerini ihlâl ettiğini açıkladı.

Akademide ders veren kişilerin kadın-erkek eşitliğine karşı çıktığı ve dayak yiyen kadınların karşı koymamalarını tavsiye ettiği video görüntüleri internette paylaşıldı.

Çin'de son yıllarda bu tür kuruluşlarda artış yaşanıyor.

Video Pear sitesinde yayınlanan videoda Fushun Geleneksel Kültür Okulu'ndaki öğretmenler kadınlara kariyer sahibi olmamaları ve evde kalmalarını öğütlüyor.

"Üç erkekle seks yapan zehirlenir"

Okulda kadınların babalarına, kocalarına ve oğullarına koşulsuz olarak boyun eğmeleri, onlarla asla tartışmamaları ve kesinlikle boşanmamaları tavsiye ediliyor.

Öğretmenler ayrıca üçten fazla erkekle cinsel ilişkiye giren kadının sperm zehirlenmesi yaşayacağı ve bunun onu öldüreceğini de söylüyor.

Videoda bir öğretmen "Kocanız sizden ne isterse yanıtınız 'Evet derhal' olmalı" diye konuşuyor.

Okulda ayrıca öğrencilere yerler sildiriliyor ve çıplak elle tuvaletler temizletiliyor.

Fushun'daki yerel eğitim bürosu açıklamasında "Enstitünün öğretileri sosyal ahlâka aykırıydı ve hemen kapatılması gerekiyordu" dedi.

Çinli yetkililer buna benzer akademilerin kapatılması çağrısında bulundu.

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