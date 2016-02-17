Çin'de kadın çalışanlara aylık regl ve günlük emzirme izni

Çin’in doğusundaki Anhui Eyaleti’nde 1 Mart’tan itibaren tüm kadın çalışanlara ayda bir kaç gün “regl izni” verileceği ve 1 yaşından küçük bebekleri olan kadınlara da günde 1 saat emzirme izin verileceği açıklandı. People’s Daily gazetesi konuyla ilgili haberinde regl izni ile ilgili kararın ilk olarak Ocak ayında Anhui Eyalet liderlerinin yıllık geleneksel toplantısında gündeme geldiğini belirtti.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre aynı toplantıda, eyaletteki kadın çalışanlara doğum izni hakkının verildiği de belirtildi. Eyaletin ayrıca 1 yaşından küçük çocuğu olan tüm kadın çalışanlara bundan böyle günde 1 saat emzirme izni vereceği de açıklandı.

Yeni düzenleme dahilinde regl izni kullanmak isteyen kadın çalışanların ilk önce doktorlarına gidip rapor almasının gerekeceği ve bu raporun da işverene teslim edileceği belirtildi.

İlk uygulama değil

Anhui Çin’de kadınlara regl izni vermeyi kabul eden ilk eyalet değil. Daha önce Hubei ve Hainan eyaletleri de bu uygulamayı başlatmış, ancak uygulama iş dünyasında büyük ilgi görmemişti.

Guangdong Eyaleti’de regl izni uygulamasını Aralık ayında denemeye başladı ancak henüz bu uygulamanın kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğine dair bir karara varılmadı.

Şüpheler var

Birçok kadın çalışan regl izni uygulamasına sıcak bakmıyor. Çin medyasında konuyla ilgili çıkan haberlere göre kadın çalışanlar “özel hayatlarını iş yerinde afişe etmek istemedikleri” ve “işlerinin aksayıp gecikmesine göz yumamayacakları” için regl iznini kullanmayacaklarını düşünüyor.

Ayrıca Daily Mail gazetesinin konuyla ilgili haberine göre ülkedeki kadınlar bu uygulamanın kadınların iş bulma şanslarını azaltabileceğinden de endişeleniyor. Kadın çalışanların her ay erkeklerden daha çok izin kullanacağını düşünen işverenlerin erkek adaylara öncelik vereceğinden endişeleniliyor.