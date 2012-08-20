Çin'de Japonya karşıtı gösteriler

Bir grup milliyetçi Japonun iki ülkenin hak iddia ettiği takım adalara çıkıp bayrak dikmesindan sonra Çin genelinde protesto gösterileri yapıldı. Göstericiler, Japonya'nın tartışmalı adalardan çıkmasını istedi. Şenzen'de bazı göstericiler Japon lokantalarına saldırdı, Japon yapımı otomobilleri tahrip etti.

Çin bayrağı taşıyan göstericiler Japon bayrakları olan resimleri yakıp, Japonya'nın adalar üzerindeki hak iddiasını kınayan sloganlar attı.

Reuters Ajansı'nın sözlerini aktardığı bir gösterici "Adaları iade edip özür dilemeliler" dedi. Şanghay'daki gösterilerde protestocular "Kahrolsun Japon Emperyalizmi" yazan bir pankart taşıdı. Honk Kong televizyonuna göre Hong Kong'da da 200 kadar kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi. Japon konsolosluğunun önünde toplanan göstericiler Japonya karşıtı sloganlar attı.



Çin'in güney batısındaki Çengdu kentinde de göstericiler iki mağazayı ablukaya aldı. Pekin'deki BBC muhabiri, protestoların yetkililerin rızası ve talimatıyla yapıldığının neredeyse kesin olduğunu, protestocu grupların bu eylemleri polis nezaretinde gerçekleştirdiğini belirtiyor. İhtilaflı adalar Çinlilerin Diyaoyu, Japonların Senkaaku olarak andığı adalar, iki ülke arasında şiddeti artan bir gerginliğe konu oluyor. Söz konusu 10 eylemci 150 kişilik bir grubu taşıyan ve adaların açıklarına yaklaşan gemilerden yüzerek gitti.

Japon sahil güvenlik ekipleri eylemcileri sorguya alırken, izinsiz bir şekilde neden böyle bir çıkış yaptıklarını soruşturuyor. Tartışma konusu olan adalar Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor; burası deniz taşımacılığının önemli bir geçiş noktası olduğu kadar zengin doğal gaz yataklarının bulunduğu bir alan olarak biliniyor. Çin ve Japonya'nın yanı sıra Tayvan da adalar üzerinde hak iddia ediyor. Eylemi düzenleyen Japonlar İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Japonları anmak istediklerini söylüyor.

Adaya çıkış yapan grup, Japon bayrağını dikti; benzer bir eylemi daha önce de Çin yanlısı bir grup yapmıştı.

Eylemcilerin taşıyan gemide bulunan Fransız Haber Ajansı'nın bir muhabiri, gemilerin, adaların en büyüğü olan Utsuri'ye güneş doğarken yanaştığını söylüyor.

Gemilerden birinde bulunan ve Fransız Haber Ajansı'na konuşan Japon politikacı Keniçi Kojima, "Uluslararası topluma, adaların Japonya’ya ait olduğunu göstermek istiyorum. Söz konusu olan Japonya'nın geleceği" şeklinde konuştu. (BBC Türkçe)