Çin'de Japon'a idam

T24-



Şinhua haber ajansı, Mitsunobu Akano adlı Japon vatandaşı hakkında verilen ölüm cezasının bu sabah ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde infaz edildiğini duyurdu.



65 yaşındaki Akano, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştiği 1972 yılından bu yana Çin'de idam edilen ilk Japon vatandaşı oldu.



Akona, Eylül 2006'da Dalian Havaalanından Japonya'ya 1.544 kilogram uyuşturucu kaçırmak isterken yakalanmıştı. Akaona'nın arkadaşının bavulunda da 1.008 kilogram uyuşturucu bulunmuştu.



Çin Yüksek Halk Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "suçun açık ve reddedilemez olgularla kanıtlandığı" ifade edildi. Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama, olayın "ciddi ve üzücü" olduğunu belirterek, "başka bir ülkenin yargı sistemini yönlendiremeyeceklerini" söyledi.



Üç Japon vatandaşının daha aynı suçtan idam edilmesi bekleniyor.