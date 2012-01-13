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Dünya

Çin'de iPhone 4S lansmanı kavga çıkardı

Amerikan Apple firması, Çin'de iPhone 4S'in piyasaya çıkışı sırasında çıkan olaylar ve karışıklıklardan sonra güvenlik gerekçesiyle bu ülkedeki ma

13 Ocak 2012 02:00


T24 - Amerikan Apple firması, Çin'de iPhone 4S'in piyasaya çıkışı sırasında çıkan olaylar ve karışıklıklardan sonra güvenlik gerekçesiyle bu ülkedeki mağazalarında iPhone satışını durdurdu.

Apple şirketinden yapılan açıklamada, "Çin'deki mağazalarımızda iPhone 4S'e inanılmaz bir talep mevcut ve tüm stoklar tükenmiş durumda. iPhone sadece internetten ve yetkili satıcılar tarafından satılıyor. Maalesef Pekin Sanlitun'daki mağazamızı kalabalık yüzünden ve müşteriler ile çalışanların güvenliğinin sağlanması için açamadık, iPhone Pekin ve Şangay'daki mağazalarımızda bir süreliğine satılmayacak" denildi.

Pekin'in Sanlitun semtindeki Apple mağazasında bu sabah erken saatlerde iPhone 4S satın almak için yığılan bin kadar kişi soğukta saatlerce bekledikten sonra istedikleri ürüne ulaşamayınca, mağazayı yumurta yağmuruna tuttu, polisin müdahalesi üzerine kalabalık mağazanın bir güvenlik görevlisini tartakladı.


Polis iki kişiyi gözaltına aldı

Mağazanın önünde bütün gece beklediğini ve yapılanın adil olmadığını söyleyen 18 yaşındaki Tom Sun, "Öfkeliyiz çünkü bu Amerikan şirketi bize kapıların sabah 07.00'de açılacağını bildirdi" derken, 29 yaşındaki Li Tianye de telefonu almak için Pekin'e iki gün süren otobüs yolculuğunun ardından ulaştığını belirterek, "iPhone 4S Steve Jobs'ın en iyisi, bu yüzden bir tane almak istiyorum. Kapılar açılmazsa gerçekten sinirleneceğim" diye konuştu.

Sanlitun'daki mağazada Mayıs'ta iPad2'nin lansmanı sırasında çıkan arbedede dört kişi hastaneye kaldırılmıştı.


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