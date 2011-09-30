-Çin'de internet kullanıcıları 500 milyonu aştı ŞANGHAY (A.A) - 30.09.2011 - Çin'de internet kullanıcısı sayısının son verilere göre 500 milyonu aştığı bildirildi. Çin Devlet Konseyi Bilgilendirme Dairesi Başkanı Vang Çın yaptığı açıklamada, Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi verilerine göre haziranda 485 milyon olan internet kullanıcı sayısının 500 milyonu aştığını belirtti. Ülkedeki internet kullanıcılarının nüfusun yüzde 40'ına yaklaştığı belirtilirken, kırsal alanlarda bu sayının 130 milyona yani toplam oranın yüzde 27'sine ulaştığı kaydedildi. Çin'de birçok sosyal paylaşım ağının hızla geliştiği kaydedilirken, ülkedeki internet kullanıcılarının yarısından fazlasının bu ağlar sayesinde iletişim kurduğu ve bilgi paylaştığı bildirildi.