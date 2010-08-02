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Ekonomi

ÇİN'DE İMALAT SEKTÖRÜ DARALDI   PEKİN (A.A)

02 Ağustos 2010 15:36

-ÇİN'DE İMALAT SEKTÖRÜ DARALDI   PEKİN (A.A) - 02.08.2010 - Çin'de imalat sektörü Temmuz ayında 16 ay sonra ilk kez daraldı. Piyasa araştırma şirketi Markit tarafından HSBC için hazırlanan Çin imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), 16 aydır ilk kez düşüş göstererek 49,4'e geriledi. PMI Haziran ayında 50.4 olarak açıklanmıştı. Çin'de hükümetin banka kredilerini yavaşlatması ve emlak spekülasyonuyla mücadelesinin konut sektörünü vurması nedeniyle Mart 2009'dan bu yana Temmuz ayında ilk kez imalat sektörü daralmış oldu. PMI'nın 50 ve üzerinde olması sektörde büyümenin olduğunu gösteriyor.  PMI verisini değerlendiren HSBC, bu endeksteki düşüşün ihtiyatlı yorumlanması gerektiğini, endeksin Temmuz ayında gerilemesine rağmen Çin'in sanayi üretiminin yıllık yüzde 11-13 büyümesiyle uyumlu olduğunu bildirdi.  HSBC ekonomistleri Qu Hongbin ve Sun Junwei yazdıkları notta, güçlü özel tüketim ve devam eden altyapı yatırım talepleri ile yeni kamu konut inşaat projeleriyle desteklenen ekonominin bu yılın ikinci yarısı ve gelecek yıl yüzde 9 büyümesini beklediklerini açıkladı.

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