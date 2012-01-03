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Dünya

Çin'de ilaç firmalarına ceza ANKARA (A.A)

03 Ocak 2012 20:15

-Çin'de ilaç firmalarına ceza ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Çin'deki 15 ilaç firmasına Çin Hijyen ve Çevreyi Koruma İdaresi tarafından üretimi durdurma cezası verildi. Şinhua ajansının haberine göre, aralarında Yongan ve Haycıng gibi borsada hisseleri bulunan firmalarla birlikte 15 şirketin kapısına kilit vurulacak. Çevreyi Koruma İdaresi'nden yapılan açıklamada, ''Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda kimyasal içerikli üretim yapan 15 ilaç şirketinin atıklarının doğaya zarar verdiği ve ciddi boyutlarda çevre tahribatına neden olduğu tespit edildi. Bu sebeplerden ötürü, söz konusu şirketlerin atık değerlendirme sistemlerini elden geçirmek üzere çalışma yapmaları için 6 aylık süreyle üretimlerinin durdurulması uygun görülmüştür'' denildi. Çinli ilaç şirketlerinin, 2011'in ilk üç çeyreğinde toplam cirosunun 1 trilyon yüen (320 miyar TL) olduğu kaydediliyor.

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