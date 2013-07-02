Çin’de iktidarın yayın organından Türkiye’ye ağır suçlama

Çin Komünist Partisi'ne bağlı Global Times gazetesi, Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan şiddet olaylarının ardından parmağını Türkiye'ye doğrulttu. İngilizce yayımlanan gazetede yer alan "Xinjiang Teröristeri Suriye ve Türkiye'de Eğitim ve Destek Buluyor" başlıklı haberde, olayların dış destekli "teröristler" tarafından çıkarıldığı ileri sürüldü. Olaylardan Doğu Türkistan İslami Hareketi'ni (ETİM) sorumlu tutan gazete, örgütle işbirliği yapan ETESA adlı grubun merkezinin İstanbul'da bulunduğuna işaret etti.

100 Uygur Suriye’ye gitti

Gazete, terörle mücadele yetkilisine dayanarak, 100 kadar Uygur'un muhaliflerin yanında savaşmak üzere geçen yıl Suriye'nin yolunu tuttuğunu iddia etti. İstanbul merkezli ETESA, iddialara karşı geçen yıl internet sitesinden yaptığı açıklamada, herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları bulunmadığını kaydetmişti. Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Lukçun köyünde önceki hafta çıkan olaylarda 35 kişi hayatını kaybetmişti. Çinli yetkililer, olayların sabaha karşı bir terör grubunun saldırısıyla başladığını ve 11 saldırganın güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğünü ifade ediyor.

