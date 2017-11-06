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Dünya

Çin'de, iki milyon hamilede bebekler için ölümcül bakteri korkusu

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Uluslararası yapılan bir araştırmaya göre, Çin'deki yaklaşık iki milyon hamile kadının bir bakteri taşıdığı ve bakterinin yeni doğan çocuklarda ölüm tehlikesi yaratabileceği açıklandı

06 Kasım 2017 13:54

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Uluslararası yapılan bir araştırmaya göre, Çin\'deki yaklaşık iki milyon hamile kadının bir bakteri taşıdığı ve bakterinin yeni doğan çocuklarda ölüm tehlikesi yaratabileceği açıklandı.
İngiltere\'de bulunan Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Fakültesi yaptığı açıklamada, rakamların Çin\'de yıllık doğum oranlarının yüzde 11\'ini yansıttığını ve Çin\'in Grup B Strepkokop (GBS) hastası hamile kadın rakamlarıyla, dünya genelinde Hindistan\'dan sonra ikinci olduğu belirtildi.
GBS hastalığı dünya genelinde hamile kadınların yüzde 18\'inden ve yetişkin toplumun üçte birinden yayılıyor ve bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş yeni doğan bebeklerde ölüm tehlikesi yaratabiliyor. GBS kan zehirlenmesi, zatürree ve menenjit gibi hastalıklara sebep olurken, bebeklerin ölü doğmasına veya doğumun hemen ardından ölmesine yol açabiliyor.
Bakteriyi taşıyan hamile kadınlar GBS belirtileri göstermiyor olabilir fakat virüs bebeklere, annenin amniyotik sıvısı yoluyla veya doğum sırasında bulaşabiliyor. Bebekler doğumdan sonra yaşasa bile görme ve duyma yetisini kaybedebilme veya beyin felci gibi hastalıklara yakalanabiliyor.
Araştırmaya göre, bakteriyi taşıyan hamile kadınlara antibiyotik verilerek enfeksiyon engellenebiliyor ve GBS hastalarına yardımcı olabilecek aşılar geliştiriliyor. Eğer yüzden seksen verimliliğe sahip aşılar, GBS hastası kadınların yüzde doksanına yapılırsa, yıllık 231 bin bebeğin hayatı kurtarılabilir.

 

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