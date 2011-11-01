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Dünya

Çin'de iki deprem meydana geldi ŞANGHAY (A.A)

01 Kasım 2011 09:13

-Çin'de iki deprem meydana geldi ŞANGHAY (A.A) - 01.11.2011 - Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Bölgesinde 6.0, başka bir eyalet olan Gansu eyaletinde ise 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Şinhua ajansının haberine göre, sabah saatlerinde meydana gelen ilk depremin ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaleti ile Sıçüen eyaletlerinin sınır bölgesinde 05.58'de 5.4 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün yerin 20 kilometre olduğu açıklandı. Öte yandan Sincan Uygur Özerk Bölgesinde meydana gelen 6,0 şiddetindeki ikinci depremin eyalette Kazak azınlığın yoğun yaşadığı İli bölgesinde olduğu belirtildi. Yetkililer depremin merkez üssünün yerin 10 kilometre altında olduğunu kaydetti.

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