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Dünya

ÇİN'DE İKİ BAŞLI KIZ BEBEK DOĞDU PEKİN (A.A)

09 Mayıs 2011 21:11

-ÇİN'DE İKİ BAŞLI KIZ BEBEK DOĞDU PEKİN (A.A) - 09.05.2011 - Çin'in batısındaki Sichuan eyaletinde sezaryenle iki başlı bir kız bebek doğdu. Çin resmi basınının haberinde, son derece ender rastlanan vakada, bebeğin anne ve babasının Suining bölgesinde yaşayan çiftçiler olduğu belirtildi. Gazetelerin yayınladığı fotoğraflarda, iki kolu ve iki bacağı olan bebeğin, normalden biraz daha büyük göğüs kafesinin üstünde, gayet saçlı birbirinden ayrı iki kafa görünüyor.  Son derece ender görülen "bisefali" (ikibaşlılık) vakasının siyam ikizlerinden farklı olduğu belirtiliyor.

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