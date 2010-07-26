Çin'de idam cezaları azaltılacak

T24-



Çin'de şu anda 68 suça ölüm cezası verilebiliyor. Güneydeki Guangcou şehrinde yayımlanan haftalık bir derginin bildirdiğine göre, ölüm cezası verilen suç sayısının azaltılmasının yanı sıra 70 ve daha yukarı yaştakilerin ölüm cezasına çarptırılması da önlenecek.



Pekin Üniversitesi'nden hukuk profesörü Çu Huayci, uluslararası uygulamalara bakıldığında azami olarak ölüm cezası verilen suç sayısının bu kadar fazla olmasının gereksiz olduğunu ve suçun önlenmesine yardımcı olmadığını belirtti. Çu, kısa süre önce Ulusal Halk Meclisi Hukuk Komitesi tarafından düzenlenen bir toplantıya katılarak, önerilerini dile getirdi.



Aynı toplantıya katılan yine Pekin Üniversitesi profesörlerinden Gao Mingşüen, ilk aşamada şiddet içermeyen suçlara ölüm cezası verilemeyebileceğini ve ölüm cezasının tamamen kaldırılmasının uzun zaman alacağını ifade etti.



Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden hukuk araştırmacısı Liu Renven de şiddet içermeyen suçlarda ölüm cezasını azaltmanın veya kardırmanın engellenemez bir eğilim olduğu değerlendirmesini yaptı. Ölüm cezası verilen 68 suçtan 44'ünün şiddet içermediğine işaret eden Liu, yolsuzluğun yaygın ve ciddi toplumsal etkisi olduğuna dikkat çekerek, "bu 44 suçun hepsinde ölüm cezasının kaldırılamayacağını, bir sınır getirilmesi gerektiğini" söyledi.



Çin Yüksek Halk Mahkemesi 1 Ocak 2007'den beri bütün ölüm cezalarını onaylıyor. Mahkemenin istatistiklerine göre, ölüm cezalarının yüzde 10'u erteleniyor veya ömür boyu hapis cezasına çevriliyor.



Çin'de ölüm cezası genellikle cinayet, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kaçakçılığı ile yolsuzluk suçlarında veriliyor.



1997'de gözden geçirilen Ceza Kanununa göre, 100 bin yüen (14 bin ABD Doları) veya daha fazla rüşvet alanlara ölüm cezası veriliyor.