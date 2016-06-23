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Dünya

Çin’de hortum; en az 51 ölü

Maddi zararın 410 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor

23 Haziran 2016 21:30

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde etkili olan fırtına, aşırı yağmur, yıldırım ve hortumlar nedeniyle an az 51 kişi hayatını kaybetti. 

Çin devlet televizyonu onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgeyi etkisi altına alan fırtına ve hortum nedeniyle Yancheng kentindeki birçok ev de yıkıldı.

Çin'in birçok bölgesi hafta boyunca şiddetli yağışlardan etkilendi.

Ülkenin orta kesimlerinde yaşanan su baskınları nedeniyle de 22 kişi hayatını kaybetti, 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kötü hava koşullarının neden olduğu maddi zararın 410 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor.

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