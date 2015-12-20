Çin’de heyelan sonucu 22 bina çöktü, 41 kişi kayıp

Çin’in Shenzhen şehrinde yaşanan heyelan sonucu 22 bina çökerken 41 kişiden haber alınamıyor.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre bugün yerel saatle 11.40’ta şehrin kuzeybatı eteklerinde oluşan heyelanda şu ana kadar 8 kişi kurtarılırken, yaklaşık 900 kişinin enkaz altında kalanları aradığı kaydedildi.

Heyelanın oluştuğu Yeni Guangming Bölgesi’ndeki Liuxi Endüstri Parkı’da arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Devlet medyasına yansıyan görüntülerde, 7 katlı olduğu belirtilen bir kaç bina, kırmızı renkli toprağın içinde çökmüş ya da devrilmiş halde bulunuyor.