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Dünya

Çin’de heyelan sonucu 22 bina çöktü, 41 kişi kayıp

Bölgede 900 kişi, enkaz altında kalanları arıyor

20 Aralık 2015 16:21

Çin’in Shenzhen şehrinde yaşanan heyelan sonucu 22 bina çökerken 41 kişiden haber alınamıyor.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre bugün yerel saatle 11.40’ta şehrin kuzeybatı eteklerinde oluşan heyelanda şu ana kadar 8 kişi kurtarılırken, yaklaşık 900 kişinin enkaz altında kalanları aradığı kaydedildi.

Heyelanın oluştuğu Yeni Guangming Bölgesi’ndeki Liuxi Endüstri Parkı’da arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Devlet medyasına yansıyan görüntülerde, 7 katlı olduğu belirtilen bir kaç bina, kırmızı renkli toprağın içinde çökmüş ya da devrilmiş halde bulunuyor.

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