Çin'de heyelan: 150 kişi öldü

T24 - Çin'de şiddetli yağmurların yol açtığı heyelan nedeniyle en az 150 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.



Resmi haber ajansı Şinhua, toprak kaymasının güneybatıdaki Guizhou eyaletinde bugün meydana geldiğini duyurdu. Kurtarma çalışmalarının başladığını bildiren ajans, kayıp sayısının henüz belli olmadığını kaydetti.



Çin'in güneyinin büyük bölümünü geçen hafta etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 239 kişi ölmüş, 109 kişi kaybolmuştu. Hava şartları nedeniyle 3 milyondan fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.





