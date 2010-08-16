-ÇİN'DE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA: 13 ÖLÜ PEKİN (A.A) - 16.08.2010 - Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Heylongciang eyaletinde, bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 13 kişi öldü, 148 kişi yaralandı. Şinhua ajansının haberine göre, patlamanın Yiçun şehrindeki Huali sanayi şirketine ait bir fabrikada sabah saatlerinde meydana geldiği kaydedildi. Yetkililer, patlamanın şiddetli olduğunu, 2 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini ve patlama nedeniyle bir kilometre yarıçapındaki alanda camların kırıldığını açıkladı. Patlamaya tanık olanlar, patlamanın oluşturduğu şok dalgasının 5 kilometre uzaktan bile hissedildiğini aktardı. Yangının kontrol altına alındığını belirten yetkililer, bölgede halen 1700 kişi ve 62 itfaiye aracının yangın söndürme ve arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Fabrikada mesai saatlerinde normalde 40-50 kişinin çalıştığını kaydeden yetkililer, patlama esnasında fabrikada kaç kişinin bulunduğunun ise henüz bilinmediğini söyledi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.