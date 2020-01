Çin'de günde 4 bin kişi hava kirliliğinden ölüyor

ABD merkezli çevre kuruluşu Berkeley Earth uzmanlarının yaptığı bir araştırmanın

sonuçlarına göre Çin'deki ölümlerin yüzde 17'si hava kirliliğinden kaynaklanıyor.

Geçen yıl dört ay boyunca yapılan araştırma sırasında hava kirliliği toplam bin 500

ayrı noktada ölçüldü. Çin nüfusunun yüzde 38'lik kısmının "sağlıksız" olarak

tanımlanabilecek bir havayı soludukları saptandı.

Pekin'de insan ömrü saat başı 20 dakika azalıyor

Hava kirliliğini günümüz dünyasının en önemli çevre felaketi olarak tanımlayan

araştırmacılardan Richard Muller, Pekin'i son ziyaretinin hava kirliliğinin endişe verici

boyutlara ulaştığı bir ana denk geldiğini belirtti. Muller, "Kirli havayı soluduğum her

saat hayat beklentim 20 dakika kısaldı. Bu, her erkek, her kadın ve her çocuğun saat

başı 1,5 sigara içmesine benzetilebilir" dedi.

Çin'de insan sağlığını en çok ince toz tehdit ediyor. Çapı en az 2,5 mikrometrenin

altında partiküllere ince toz adı veriliyor. Akciğerlere giren ince

toz kalp krizine, felce,

akciğer kanserine ve astıma neden olabiliyor.

Enerjide kömür tercihi havayı kirletiyor

Çin'de hava kirliliğinin büyük kısmı kömür kullanımından kaynaklanıyor. Çin enerji

ihtiyacının üçte ikilik kısmını kömürden elde ediyor.



Dünya genelinde her yıl ortalama üç milyon kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan

ötürü hayatını kaybediyor. Berkeley Earth yetkilisi Elizabeth Muller, kirliliğin AİDS,

sıtma, diyabet ya da veremden daha çok can almasına rağmen uluslararası kurumların

harekete geçmemiş olmasını eleştiriyor.



Uzmanlar ne öneriyor?

Elizabeth Muller kirliliğin azaltılması için gaz arıtma sistemlerinin devreye sokulmasını,

enerji üretiminde etkinliğin sağlanmasını ve kömürden doğalgaz, nükleer enerji ya da

yenilenebilir enerji gibi diğer enerji çeşitlerine geçiş yapılmasını öneriyor. Çin'de

emisyon oranının düşürülmesinin küresel ısınmayı da azaltacağına dikkat çeken

uzman Elizabeth Muller, "Hem bugün için hem de gelecekte hayat kurtarabiliriz" dedi.



Araştırmacılardan Robert Rohde ise 2022'de yapılacak Kış Olimpiyatları'na kadar

Pekin'in havasının düzelmesini zor görüyor. Uzman, ince tozun asıl kaynağının

başkent çevresinde kurulu sanayi kuşağında aranması gerektiğini kaydediyor.