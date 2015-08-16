Çin'de günde 4 bin kişi hava kirliliğinden ölüyor

ABD merkezli çevre kuruluşu Berkeley Earth uzmanlarının yaptığı bir araştırmanın
sonuçlarına göre Çin'deki ölümlerin yüzde 17'si hava kirliliğinden kaynaklanıyor.
Geçen yıl dört ay boyunca yapılan araştırma sırasında hava kirliliği toplam bin 500
ayrı noktada ölçüldü. Çin nüfusunun yüzde 38'lik kısmının "sağlıksız" olarak
tanımlanabilecek bir havayı soludukları saptandı.
Pekin'de insan ömrü saat başı 20 dakika azalıyor
Hava kirliliğini günümüz dünyasının en önemli çevre felaketi olarak tanımlayan
araştırmacılardan Richard Muller, Pekin'i son ziyaretinin hava kirliliğinin endişe verici
boyutlara ulaştığı bir ana denk geldiğini belirtti. Muller, "Kirli havayı soluduğum her
saat hayat beklentim 20 dakika kısaldı. Bu, her erkek, her kadın ve her çocuğun saat
başı 1,5 sigara içmesine benzetilebilir" dedi.
Çin'de insan sağlığını en çok ince toz tehdit ediyor. Çapı en az 2,5 mikrometrenin
altında partiküllere ince toz adı veriliyor. Akciğerlere giren ince
toz kalp krizine, felce,
akciğer kanserine ve astıma neden olabiliyor.
Enerjide kömür tercihi havayı kirletiyor
Çin'de hava kirliliğinin büyük kısmı kömür kullanımından kaynaklanıyor. Çin enerji
ihtiyacının üçte ikilik kısmını kömürden elde ediyor.
Dünya genelinde her yıl ortalama üç milyon kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan
ötürü hayatını kaybediyor. Berkeley Earth yetkilisi Elizabeth Muller, kirliliğin AİDS,
sıtma, diyabet ya da veremden daha çok can almasına rağmen uluslararası kurumların
harekete geçmemiş olmasını eleştiriyor.
Uzmanlar ne öneriyor?
Elizabeth Muller kirliliğin azaltılması için gaz arıtma sistemlerinin devreye sokulmasını,
enerji üretiminde etkinliğin sağlanmasını ve kömürden doğalgaz, nükleer enerji ya da
yenilenebilir enerji gibi diğer enerji çeşitlerine geçiş yapılmasını öneriyor. Çin'de
emisyon oranının düşürülmesinin küresel ısınmayı da azaltacağına dikkat çeken
uzman Elizabeth Muller, "Hem bugün için hem de gelecekte hayat kurtarabiliriz" dedi.
Araştırmacılardan Robert Rohde ise 2022'de yapılacak Kış Olimpiyatları'na kadar
Pekin'in havasının düzelmesini zor görüyor. Uzman, ince tozun asıl kaynağının
başkent çevresinde kurulu sanayi kuşağında aranması gerektiğini kaydediyor.