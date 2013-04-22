Çin'de grizu patlaması: 18 ölü

Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 18 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Hılong kentindeki Çingşing kömür madeninde dün meydana gelen kazada madende 73 işçinin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, bölgede bu ay içinde yaşanan üçüncü grizu patlaması olduğunu ve nisan ayı başında meydana gelen iki patlamada da 53 işçinin öldüğünü hatırlattılar.

Patlamaların ardından güvenlik kontrolü için eyaletteki madenlerde çalışmanın durdurulduğu bildirildi.