Çin'de görkemli 60 yıl kutlamaları

Geçit töreni, 1949 yılında Mao Zedong’un Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruşunu ilan ettiği Tiananmen Meydanı’nda yapıldı. 60’ıncı yıldönümü kutlamaları, her yılı simgeleyen 60 pare top atışının yapılmasıyla başladı. Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, törenden önce Çin malı limuzinin üstünden Tiananmen Meydanı’na giriş için bekleyen askeri birlikleri selamladı. Çin bayrağının göndere çekilmesi ile askeri birlikler alana ilerlemeye başladı. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait 8 bin asker 2007 yılında dizayn edilen yeni üniformalarla yürüdü. Yeni füzeler, tanklar, erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları, helikopterler, avcı ve ikmal uçakları dahil 52 farklı silah sistemi sergilendi. Ülkenin ilk kadın jet pilotları da Tiananmen Meydanı üzerinden uçuş yaptı. Askeri geçidin ardından, kuruluştan bu yana kaydedilen gelişim ve reformları simgeleyen 60 farklı grup çeşitli temalarla yürüyüş gerçekleştirdi. Çin’in ilk astronotu Yang Liwei, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Zhai Zhigang, Pekin olimpiyatlarında altın madalya kazanan 51 sporcu da yürüyüşe katıldı.Devlet Başkanı Hu Jintao de dahil olmak üzere, ÇHC’yi yöneten en üst düzey organ olan daimi komite üyesi 9 kişi, törenleri Mao’nun kuruluş ilanını okuduğu yerden izledi. Hu Jintao, ’Mao tarzı’ bir devrim kıyafeti giydi. Davetliler arasında Türkiye’yi temsilen yer alan Pekin Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile eşi Evren Esenli de töreni izledi.Askeri geçit nedeniyle Pekin’de çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Pekin Kapital Havalimanı üç saat hava trafiğine katılırken, özel polis birlikleri caddelerde kuş uçurtmadı. Askeri geçidin yapıldığı ‘uzun barış’ anlamına gelen Changan Bulvarı’ndaki pek çok restoran, kafe, otel ve alışveriş merkezi kapatıldı. Resmi yetkililer, davetliler, yürüyüşe katılanlar ve güvenlik güçleri dahil 150 bin kişinin Tiananmen Meydanı’nda bulunduğu tahmin ediliyor. 10 yıl önce düzenlenen son büyük geçit törenine ise 300 bin kişi katılmıştı.