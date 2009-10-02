T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'de görkemli 60 yıl kutlamaları

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 60’ıncı kuruluş yıldönümü askeri geçit ve gösterilerle kutladı.

02 Ekim 2009 03:00

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 60’ıncı kuruluş yıldönümü nükleer başlık taşıyabilen füzelerin de sergilendiği askeri geçit ve gösterilerle kutladı.



Geçit töreni, 1949 yılında Mao Zedong’un Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruşunu ilan ettiği Tiananmen Meydanı’nda yapıldı. 60’ıncı yıldönümü kutlamaları, her yılı simgeleyen 60 pare top atışının yapılmasıyla başladı. Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, törenden önce Çin malı limuzinin üstünden Tiananmen Meydanı’na giriş için bekleyen askeri birlikleri selamladı. Çin bayrağının göndere çekilmesi ile askeri birlikler alana ilerlemeye başladı. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait 8 bin asker 2007 yılında dizayn edilen yeni üniformalarla yürüdü. Yeni füzeler, tanklar, erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları, helikopterler, avcı ve ikmal uçakları dahil 52 farklı silah sistemi sergilendi. Ülkenin ilk kadın jet pilotları da Tiananmen Meydanı üzerinden uçuş yaptı. Askeri geçidin ardından, kuruluştan bu yana kaydedilen gelişim ve reformları simgeleyen 60 farklı grup çeşitli temalarla yürüyüş gerçekleştirdi. Çin’in ilk astronotu Yang Liwei, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Zhai Zhigang, Pekin olimpiyatlarında altın madalya kazanan 51 sporcu da yürüyüşe katıldı.



Devlet Başkanı Hu Jintao de dahil olmak üzere, ÇHC’yi yöneten en üst düzey organ olan daimi komite üyesi 9 kişi, törenleri Mao’nun kuruluş ilanını okuduğu yerden izledi. Hu Jintao, ’Mao tarzı’ bir devrim kıyafeti giydi. Davetliler arasında Türkiye’yi temsilen yer alan Pekin Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile eşi Evren Esenli de töreni izledi.



Askeri geçit nedeniyle Pekin’de çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Pekin Kapital Havalimanı üç saat hava trafiğine katılırken, özel polis birlikleri caddelerde kuş uçurtmadı. Askeri geçidin yapıldığı ‘uzun barış’ anlamına gelen Changan Bulvarı’ndaki pek çok restoran, kafe, otel ve alışveriş merkezi kapatıldı. Resmi yetkililer, davetliler, yürüyüşe katılanlar ve güvenlik güçleri dahil 150 bin kişinin Tiananmen Meydanı’nda bulunduğu tahmin ediliyor. 10 yıl önce düzenlenen son büyük geçit törenine ise 300 bin kişi katılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24