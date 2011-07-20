-ÇİN'DE GÖKDELEN SALGINI ŞANGHAY (A.A) - 20.07.2011 - Tarihi boyunca Çin seddinden, dev saraylara, görkemli binalardan muazzam büyüklükteki mezarlara ev sahipliği yapan Çin, modern dünyada da dev ve ilginç tasarımlı binalarıyla adından sık sık söz ettirirken, büyük şehirleri gökdelenlerinin sayısı ile birbiriyle yarışıyor. Çin'in ekonomik gelişimiyle paralel olarak ülkede son yıllarda daha da hızlanan şehirleşme, beraberinde görkemli ve birbiriyle yarışan gökdelen inşasını hızlandırdı. Ülkede Hong Kong 58 dev gökdelenle başı çekerken, Şanghay 51 gökdelenle ikinci sırada, güneyde bulunan Şıncın ise 46 gökdelenle üçüncü sırada yer alıyor. Şanghay'da yayımlanan Doğunun Günlüğü gazetesi Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek binası Burç El Halife'nin ardından ikinci sırada Tayvan'daki Taypey 101 kulesinin geldiğini, üçüncü sırada ise Şanghay'da bulunan Dünya Finans Merkezinin geldiğini belirtiyor. Çin listede dördüncü sırada Hong Kong'daki Uluslararası Ticaret Merkezi, yedinci sırada Nancing şehrindeki Zıfıng Finansal Kompleksi ve dokuzuncu sıradaki Guangcou kentindeki Uluslararası Finans Merkeziyle ilk onda 5 binaya sahip. Çin'de bu yıl itibariyle 200'den fazla dev gökdelen inşasına başlandığı, bu sayının ABD'de bulunan gökdelenlerin sayısıyla eşit olduğu kaydediliyor. Şanghay'da yayımlanan "Gökdelen Dergisi" de yayımladığı bir raporda 2016 yılında ülkede 800 civarında gökdelen olacağını ifade ediyor. Dergide gökdelen olarak değerlendirilen binaların 152 metreden yüksek olanlar kastediliyor. Ülkede bazı uzmanlar dev gökdelenlerin inşasının dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de başta alan tasarrufu olarak görülebileceğini ancak zamanla Çin'in imajıyla ilgili bir projeye dönüşüp dejenere olduğunu savunuyor. Birçok uzman her geçen gün şehirleşen ülkenin bu süreçte yüksek binalara ihtiyaç duyacağını belirtirken, bunun bir derece alan tasarrufu sağladığını ancak bu tür binaların yüksek maliyetleri ve çevreye verebilecekleri zarar nedeniyle hükümetin projeleri onaylarken daha dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Raporda ayrıca ülkenin bir milyondan az nüfusu olan bazı şehirlerinin bile gökdelen projeleri aldığı belirtilirken, ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesindeki Fangçınggang kentinin 528 metrelik bir gökdelen inşa etmeyi planladığı kaydediliyor. Eğer bu proje onaylanırsa dünyanın üçüncü büyük gökdeleni olan Şanghay Dünya Finans Merkezinden daha yüksek olacağı ifade edilirken, binanın boş kalması durumunda yatırımcıların büyük borç altına gireceği kaydediliyor. Şanghay'ın ikinci büyük binası olan 421 metrelik Cin Mao Kulesinin bir metrekaresinin inşası 20 bin yüene (yaklaşık 5 bin 135 TL) mal olmuş, halen kullanılan binanın günlük yönetim maliyeti 1 milyon yüenden (yaklaşık 256 bin TL) fazlaya mal oluyor. -500 METREDE GÖKYÜZÜ YÜRÜYÜŞÜ- Şanghay'da bulunan ve dünyanın en yüksek üçüncü binası unvanına sahip Dünya Finans Merkezi aynı zamanda dünyada en yüksek gözlem ve izleme kulesi olarak 2009 senesinde Guinness Dünya Rekorları sertifikasını almaya hak kazandı. Şehirdeki en ilginç yapılardan olan bina, 423 metre yükseklikten 474 metre yüksekliğe kadar olan bölümünde dörtgen şeklindeki boşluğuyla "gazoz açacağına" benzer bir yapıya sahip. Dev kule 500 metre yükseklikte Şanghay'ı kuş bakışı görmek isteyen ziyaretçilerine muhteşem manzarasının yanı sıra, şeffaf yapılan camdan zeminiyle şehri ayaklar altına seriyor. Ziyaretçilerine "gökyüzü yürüyüşü" sağlayan gökdelen aynı zamanda 400 metreden daha yüksek kafeteryasından, hatıra eşyası dükkanlarına ve yüzlerce şirkete ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Şanghay'da inşasına başlanan Şanghay Merkez Kulesinin 632 metre yükseklikte olması planlanırken, inşaatın 2014 yılında bitmesi hedefleniyor. Böylelikle şehir dünya sıralamasına yeni bir dev yapı daha sokmayı planlıyor. Aynı zamanda bu bina dünyanın en yüksek oteline de ev sahipliği yapacak.