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Dünya

Çin'de 36 gün önce meydana gelen göçükte mahsur kalan madenciler kurtarıldı

Madencilerin 200 metre derinlikte mahsur kaldıkları bildirildi

30 Ocak 2016 01:21

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde meydana gelen maden kazasında mahsur kalan dört işçi 36 gün sonra kurtarıldı.

Sözcü'nün haberine göre, Çin Merkez Televizyonu (CCTV), kurtarma operasyonunu canlı yayınladı. CCTV'nin görüntülerinde işçilerin, 200 metre derinlikteki çukurdan sondaj aleti yardımıyla kurtarıldığı görülüyor. Maden işçileri, alanda hazır bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Linyi kentindeki alçı taşı maden ocağında 25 Aralık'ta meydana gelen göçük sonrası 17 işçi mahsur kalmıştı. Daha sonra bu kişilerden dördünün göçük altında sağ olduğu açıklanmıştı. Madeni işleten firmanın genel başkanı Ma Congbo, kurtarma çalışmalarına yardım ettiği sırada bir maden kuyusuna atlayarak intihar etmişti.

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