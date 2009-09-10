Çin'de gemi kazası: 7 ölü

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|Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletindeki Yangzı nehrinde
meydana gelen gemi kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi
kayboldu.
Şinhua ajansının haberine göre,
taşımacılık lisansı bulunmadığı belirtilen bir geminin alabora olmasıyla
güvertedeki 20 kişinin nehre savrulduğu bildirildi.
300'den fazla
kurtarma görevlisinin, kaybolan 13 kişiyi 450 kilometrelik Tongling-Şanghay
hattında aradığını kaydeden yetkililer, su seviyesi yükselmeden bulunamamaları
durumunda kayıpların sağ kalma şansının azalacağını söyledi.
Kazayla
ilgili soruşturma devam ederken, gemi sahibi iki kişinin gözaltına alındığı
bildirildi. Bu arada Bölge Sivil İşler Yönetimi, ölenlerin ve kaybolanların
yakınlarına 5'er bin yüen (yaklaşık 1250 TL) para yardımında
bulundu.