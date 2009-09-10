Çin'de gemi kazası: 7 ölü

Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletindeki Yangzı nehrinde meydana gelen gemi kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kayboldu.



Şinhua ajansının haberine göre, taşımacılık lisansı bulunmadığı belirtilen bir geminin alabora olmasıyla güvertedeki 20 kişinin nehre savrulduğu bildirildi.



300'den fazla kurtarma görevlisinin, kaybolan 13 kişiyi 450 kilometrelik Tongling-Şanghay hattında aradığını kaydeden yetkililer, su seviyesi yükselmeden bulunamamaları durumunda kayıpların sağ kalma şansının azalacağını söyledi.



Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, gemi sahibi iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu arada Bölge Sivil İşler Yönetimi, ölenlerin ve kaybolanların yakınlarına 5'er bin yüen (yaklaşık 1250 TL) para yardımında bulundu.

