Çin'de gemi faciası: 446 kişi kayıp!

Çin'in güneyinde 458 kişiyi tayışan bir gemi battı. İlk bulgulara göre sadece, 12 kişi kurtarılabildi.

Çin kaynaklarına göre, olay Yangtze nehrinde meydana geldi.

Chongqing'e kentine doğru seyir halinde olan geminin neden battığı henüz bilinmiyor.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İlk verilere göre, aralarında gemi kaptanı ve baş makinistinin de bulunduğu 12 kişi kurtarıldı.

Gemi kaptanı ile baş makinist yetkililere yaptığı açıklamada, geminin fırtınaya yakalandığını ve ardından çok kısa süre içinde battığını söyledi.

Doğunun Yıldızı adlı gemide 405 Çinli yolcu, 5 seyehat acentası çalışanı ve 47 de gemi mürettabatı olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmalarının ise kötü hava şartlarından dolayı güçlükle sürdüğü belirtildi.

Yolcuların çoğunun yaşlı turistlerin oluşturduğu ifade ediliyor. 406 turistin büyük bölümün yaş aralığının ise 50 ile 80 arasında olduğu belirtildi.

500 kişi taşıma kapasitesi olan gemi, Çin yerel saatiyle gece 21.28'de battı. Yetkililer, geminin nehrin 15 metre derinlikte olduğu bir alanda battığı ve hala bir kısmının görülebildiğini açıkladı.