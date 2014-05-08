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Dünya
Deutsche Welle

Çin'de gazeteci Gao Yu gözaltında

Çin'in tanınmış gazetecilerinden Gao Yu, 'devlet sırlarını sızdırdığı' gerekçesiyle gözaltına alındı.

08 Mayıs 2014 16:36

Çin devlet televizyonu, 70 yaşındaki gazeteci Gao Yu'nun "suçunu itiraf ederken" kaydedilmiş görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde Gao Yu, "ulusal çıkarlara zarar verdiğini ve yasaları ihlâl ettiğini" kabul ediyor.

Gao Yu'nun gizlilik derecesi yüksek bir belgeyi geçen haziran ayında, merkezi bir yabancı ülkede bulunan bir web sitesine ilettiği ileri sürülüyor.

Çinli yetkililer, Gao Yu'nun hangi gizli belgeyi yolladığı konusunda açıklamada bulunmadı. AFP Ajansı, "farklı görüşlerin kararlılıkla ortadan kaldırılması gerektiği yolundaki bir Komünist Parti belgesinin" söz konusu olabileceğini bildirdi. Hong Kong merkezli bir dergi, belgeyi geçen ağustos ayında tam metin olarak yayınlamıştı.

1993 yılında "devlet sırlarını sızdırdığı" gerekçesiyle 6 yıl hapis yatan Gao Yu, Çin'de kendisine getirilen çalışma yasağı nedeniyle aralarında Deutsche Welle Çince servisinin de bulunduğu yabancı kuruluşlara haber yazıyordu.

ABD yönetimi Gao Yu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki gazetecinin derhal salıverilmesini istedi.

Gao Yu, Uluslararası Basın Enstitüsü'nce "basın özgürlüğünün 50 kahramanı" arasında gösterilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GaoAjansıKomünist PartiKongDeutsche WelleBakanlığıJen PsakiGao Uluslararası Basın EnstitüsüDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

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