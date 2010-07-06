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Ekonomi

'Çin'de gayrimenkul pazarı çöküyor'

IMF eski başekonomisti Rogoff, Çin'deki gayrimenkul pazarının çökmeye başladığını ve bunun bankacılığa zarar vereceğini belirtti.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski başekonomisti Kenneth Rogoff, Çin'deki gayrimenkul pazarının çökmeye başladığını ve bunun bankacılık sistemine zarar vereceğini söyledi.


Harvard Üniversitesi öğretim üyesi olan Rogoff, Bloomberg Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Gayrimenkuldeki çöküş gözükmeye başladı ve bu bankacılık sistemini vuracak" dedi.


Çin'in arazi ve doğal kaynaklardan sorumlu bakanı Xu Shaoshi hafta sonunda yaptığı açıklamada fiyatların birkaç ay içinde düşmeye başlamasını beklediğini söylemişti.


Nomura'nın Çin'deki başekonomisti Sun Mingchun ise hazırladığı bir raporda farkı görüşü savunarak, "Gayrimenkul sektörünün ekonomi üzerindeki önemine rağmen bu balonun patlamasının reel ekonomi ve bankacılık sistemi üzerinde sadece sınırlı bir etkiye neden olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.


Çin hükümetinin piyasaları soğutabilmek için son aylarda aldığı önlemlerin ardından, emlak alım-satımları ve emlak fiyatlarında duraklama yaşanıyor.

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