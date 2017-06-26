Çin'de forma giyen Burak Yılmaz, rakibine tokat attı

Brezilyalı futbolcu Oscar'ın 8 maçtan men edilmesine sebep olan kargaşa sonrası Çin Süper Ligi'nde yine ortalık karıştı. Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, Çin Süper Ligi'nde oynadıkları Jiangsu Suning maçının bitiş düdüğünün ardından çıkan kavga sonrası kırmızı kart gördü.

Alman teknik direktör Roger Schmidt'in ekibi ile Fabio Capello'nun takımını karşı karşıya getiren müsabaka golsüz eşitlikle noktalandı.

Burak Yılmaz, bu sezon Çin Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 8 gol kaydetti.

Geçtiğimiz haftaya da futbolcular arasındaki kavga damga vurmuştu

Geçtiğimiz hafta ise Shanghai SIPG'de forma giyen Oscar, Guangzhou R&F ile oynadıkları maçta rakip oyuncuların üstüne topu sertçe vurmuş ve büyük bir kavgaya neden olmuştu.

Çin Futbol Federasyonu, olay sonrası herhangi bir kart görmeyen Brezilyalı orta alan oyuncusunu 8 maçtan men etmiş, 5 bin 240 Euro da para cezası vermişti.