-ÇİN'DE FIRTINA 17 CAN ALDI ŞANGHAY (A.A) - 18.04.2011 - Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde çıkan fırtına ve buna bağlı olarak başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışından ötürü 17 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı. Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre fırtına ve şiddetli dolu yağışı, Guangcou, Foşan, Caoçing ve Dongguan'da birçok binanın hasar görmesine de neden oldu. Yetkililer, ölümlerin çoğunun şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan duvarlar ve binalardan düşen parçalardan kaynaklandığını bildirdi.