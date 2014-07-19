Çin'de felaket gibi kaza: 38 ölü

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bir otobüsün yanıcı madde yüklü kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 38 kişi öldü, beş kişinin yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Şangay-Kunming otoyolunun Şaohuay kesiminde sabaha karşı 53 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü, yanıcı madde yüklü kamyonetle çarpıştı ve çarpışma sonucunda şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, beş kişi yaralandı. Patlama sırasında bölgede bulunan toplam beş araç ise tamamen yandı.

Yetkililer, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığın belirtti.