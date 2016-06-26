Çin'de felaket gibi kaza; 35 kişi öldü

Çin'in Hunan eyaletinde bir otobüs bariyerlere çarpıktan sonra alev aldı. Korkunç olayda en az 35 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in resmi haber ajansı Şinhua, ölenler arasında iki çocuğun bulunduğunu duyurdu.

11 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, 55 yolcu taşıyan otobüsün sürücü ise gözaltına alındı.



Yetkililer, otobüsün yol kenarındaki bariyerlere çarpmasının ardından sızan benzinin yangına sebebiyet verdiğini düşünüyor.

Çin’de trafik kazaları dehşet boyutlarda.



Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; ülkede her yıl 250 bini aşkın insan yollarda can veriyor.