Çin'de enflasyon arttı

T24- Çin'de enflasyon yükselirken, sanayi üretimi geriliyor. Mayıs ayı tüketici fiyatları endeksi, yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki enflasyon yüzde 2,8 düzeyinde bulunuyordu.



Yetkililer, bu yılki yüzde 3'lük enflasyon hedefinin aşılmasına rağmen, yıl sonunda hedefin gerçekleştirilebileceğini vurguladılar.



Nisan ayında yüzde 6,8 olan toptan eşya fiyatları ise Mayıs ayında yüzde 7,1 düzeyine yükseldi.





Öte yandan, yıllık bazda Nisan ayında yüzde 17,8 olan sanayi üretimi, Mayıs ayında yüzde 16,5 düzeyine geriledi.