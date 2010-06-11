T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çin'de enflasyon arttı

Çin'de enflasyon yükselirken, sanayi üretimi geriliyor. Mayıs ayı tüketici fiyatları endeksi, yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki enflasyon yüzde 2,8 düzeyinde bulunuyordu.

11 Haziran 2010 03:00

T24- Çin'de enflasyon yükselirken, sanayi üretimi geriliyor. Mayıs ayı tüketici fiyatları endeksi, yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki enflasyon yüzde 2,8 düzeyinde bulunuyordu.


Yetkililer, bu yılki yüzde 3'lük enflasyon hedefinin aşılmasına rağmen, yıl sonunda hedefin gerçekleştirilebileceğini vurguladılar.


Nisan ayında yüzde 6,8 olan toptan eşya fiyatları ise Mayıs ayında yüzde 7,1 düzeyine yükseldi.


Öte yandan, yıllık bazda Nisan ayında yüzde 17,8 olan sanayi üretimi, Mayıs ayında yüzde 16,5 düzeyine geriledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24