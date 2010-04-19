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Ekonomi

Çin'de emlak fiyatlarındaki artış ürkütüyor

Çin Hükümeti, emlak fiyatlarındaki artışı engellemek amacıyla yeni önlemler almaya hazırlanıyor.

19 Nisan 2010 03:00

T24 - Çin Hükümeti, emlak fiyatlarındaki artışı engellemek amacıyla yeni önlemler almaya hazırlanıyor.


Bu yeni önlem paketine göre, bankalar, üzerinde en az 2 mülk bulunan müşterilerin kredi taleplerini reddedebilecek. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin bankaya ev almak istedikleri şehirde en az bir yıldır ikamet ettiklerini belgelemeleri gerekecek.


Bankalar ayrıca, kredi talebinde bulunan kişilerin vergilerini ödediklerini ispatlayamamaları durumunda da talebi geri çevirebilecekler.


Çinli yetkililer geçen hafta, ikinci kez emlak sahibi olmak isteyen kişilerin katkı paylarını yüzde 50'ye çıkarma, ilk kez emlak sahibi olacak kişiler için de mülkün 90 metre karenin üzerinde olması durumunda katkı payını yüzde 30'da sabitleme kararı aldığını açıklamıştı.


Bu yeni önlem paketinin, Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 oranında artış kaydeden emlak fiyatlarındaki spekülasyonları engellemek amacıyla hazırlandığı belirtiliyor.

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