-ÇİN'DE EBEVEYN GÖZETİMİNE YASA ENGELİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Çin'in eyalet düzeyindeki dört şehrinden biri olan Çongçing'de, ebeveynlerin çocukların özel hayatını gözlemlemesini kısıtlayan bir yasa yürürlüğe girdi. 1 Eylülden itibaren yürürlüğe giren yasaya göre, çocuklarının cep telefonlarındaki ya da diğer dijital ortamlardaki özel notlarını gizlice izleyen veya kontrol eden aileler belediye tarafından "Gençleri Koruma Kanununu" ihlal etmiş sayılacak. Çongçing Halk Kongresi tarafından onaylanan yasanın temel ilkesinde "gençlerin yasal hak ve çıkarlarının korunmasına öncelik verilmesi" prensibi vurgulanıyor. Yasanın 39. maddesinde "Hiçbir kişi veya kurum gençlere ait cep telefonu kısa mesajları, online sohbet günlükleri, elektronik ve normal günlükleri ve mektupları karıştırarak bu yasayı delmemelidir" ibaresi yer alıyor. Çinli aileler ise bu yasanın uygulanabilirliği konusunda çekincelerini dile getiriyor.