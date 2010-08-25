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Dünya

ÇİN'DE DÜŞEN UÇAĞIN KARAKUTUSU BULUNDU PEKİN (A.A)

25 Ağustos 2010 12:19

-ÇİN'DE DÜŞEN UÇAĞIN KARAKUTUSU BULUNDU PEKİN (A.A) - 25.08.2010 - Çin'de havalimanı yakınına düşen Henan havayollarına ait yolcu uçağının karakutusunun bulunduğu bildirildi. Yeni Çin haber ajansının haberinde, karakutunun bu sabah tespit edildiği belirtildi.  Çin medyası, uçakta son günlerde teknik sorunlar meydana geldiğini de duyurdu.  Uçak kazasında 43 kişi ölmüş, 53 kişi ise kurtulmuştu. Yolcu uçağı, ülkenin kuzeydoğusundaki Heliongjiang vilayetinin Yichun şehrindeki Lindu havalimanına inişte, yoğun sis yüzünden pisti kaçırarak parçalanıp alev almıştı.  Brezilya yapımı Embraer 190 tipi uçakta 5'i çocuk 91 yolcuyla 5 kişilik mürettebat bulunuyordu.

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