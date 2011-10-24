-Çin'de dizel yakıt sıkıntısı ŞANGHAY (A.A) - 24.10.2011 - Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan ve buna bağlı olarak giderek enerji ihtiyacı büyüyen Çin'de, başta büyük şehirler olmak üzere iç kesimlerdeki benzinliklerde de dahil dizel akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, dünyanın en hızlı gelişen ekonomisi olan Çin, özellikle eylül ve ekim aylarında ciddi dizel akaryakıt sıkıntısı çekiyor. Çin Milli Kalkınma ve Reform Komisyonu bu yılki dizel yakıt kaynaklarının geçen yıllara oranla daha az olduğunu kaydederek, ülkede dizel akaryakıt fiyatlarının düşürüldüğünü belirtti. Ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde özellikle fiyatların düşürülmesinin ardından benzin istasyonlarında dizel akaryakıt bulunmadığı ifade edilen haberlerde, mevcut stokların satıldığı kaydediliyor. Çin'de geçen yıllarda yaşanan dizel akaryakıt sıkıntılarında ülkenin gelişmiş ve zengin bölgeleri daha fazla etkilenirken, bu yıl ülkenin iç kesimlerindeki eyalet ve kentler de etkilenmeye başladı. Ülke içerisinde yapılan taşımacılığa tesiri olan yakıt sıkıntısı nedeniyle birçok kamyon sürücüsü uzun seyahatlere çıkmaya cesaret edemiyor. Ülkenin iki büyük akaryakıt tedarikçisi Petrochina ve Sinopec, akaryakıt piyasasının yüzde 80'ine hakim olması nedeniyle akaryakıt sıkıntılarında kamuoyu tarafından sorumlu tutuluyor. Zira Çin medyası da dahil olmak üzere birçok uzman hükümetin fiyatı düşürmesinin ardından bu iki devlet şirketinin hükümete baskı yapmak için dizel akaryakıtı stokladığını iddia ediyor. Bu suçlamalara karşın iki firma suçlamaları reddederek, rafinerilerin tam kapasite çalıştığını savunuyor.