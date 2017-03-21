Çin’de dinozor yumurtası fosili hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Çin'de 80 dinozor yumurtası fosili çalmakla suçlanan dört kişi gözaltına alındı.

Yumurtaların Zhenjiang bölgesindeki bir koleksiyoncudan çalındığı iddia ediliyor.

Soyadı Wang olarak açıklanan bir şüphelinin daha önce yumurtaları almayı düşünüyormuş rolü yaparak koleksiyoncunun evine gittiği de söyleniyor.

Çin haber ajansı Xinhua'ya göre şüphelilerin yumurtaları kendi aralarında paylaştığı düşünülüyor.

Wang'ın evini basan polisler burada 27 yumurta bulsa da diğer yumurtalara henüz ulaşılamadı.

Diğer üç şüpheli ise 9 Ocak akşamı gerçekleşen soygunda Wang'a yardım etmekle suçlanıyor.

Dünyada en fazla fosilin bulunduğu Çin'de Heuyan bölgesi fosil bolluğu açısından dikkat çekiyor.

Çin ve Moğolistan'da bulunan fosiller sıklıkla yasa dışı olarak yurt dışına kaçırılarak büyük paralar karşılığında koleksiyonculara satılıyor.