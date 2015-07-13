Çin’de dev gözaltı dalgası



Operasyonun hedefinde insan hakları avukatları, hukuk bürosu çalışanları ve aktivistler bulunuyor. Hong Kong merkezli bir insan hakları avukatları örgütü Pazar günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada 106 kişiden 82'sinin serbest bırakıldığını, ancak bunlardan üç kişinin tekrar gözaltına alındığını bildirdi.

İnsan hakları kuruluşları bu operasyonun Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in üç yıl önce göreve gelmesinden bu yana insan hakları avukatlarına yönelik düzenlenen en büyük operasyon olduğunu belirtiyor.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı internet sayfasından yaptığı açıklamada gözaltına alınan avukatların büyük bir yasa dışı örgüt kurduklarını ve kamu düzenini ciddi biçimde tehdit ettiklerini söyledi. Bakanlığa göre bu grup 2012 yılının Temmuz ayından bu yana 40'tan ihtilaf vakasına neden olarak kamu düzenini tehdit etti. Avukatlara yöneltilen suçlamalar arasında internet kampanyalarından ve okyanus aşırı bölgelerden gelen bağışlardan para sızdırmak için Pekin'deki Fengrui Hukuk Bürosu'nu kullanarak hassas davalara dikkat çekmek ve toplumsal bir kaos ortamı yaratmak da yer alıyor.

Yeni yasayla gelen kısıtlamalar

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Çin Araştırmacısı William Nee'ye göre, Fengrui Hukuk Bürosu avukatlarının ortadan kaybolmalarıyla başlayan tutuklamalar bu ay içinde Çin'de onaylanan güvenlik yasasıyla bağlantılı olabilir. Oldukça geniş kapsamlı olan ve net ifadelerden kaçınan bu yasa devlete bağımsızlığını koruması ve olumsuz kültürel etkilere, zararlı gruplara ve din maskesi altında yapılan yasa dışı aktivitelere karşı kendini savunması için ‘'gerekli tüm önlemleri alma'' yetkisi tanıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin de geçen hafta Cenevre'de yaptığı açıklamada yasanın hangi durumların güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda net bir tanım yapmadığını söyledi. El Hüseyin'e göre bu da Çin vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin daha da kısıtlanması için açık kapı bırakıyor.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel'e Pekin'e gerçekleştireceği ziyarette konuyu dile getirmesi çağrısında bulundu. Gabriel, Çarşamba günü Şi Çinping'le görüşecek.