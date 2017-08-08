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Dünya

Çin'de deprem: 13 ölü, 175 yaralı

Çin'de meydana gelen deprem sonucu, içinde 2 bin kişinin kaldığı bir otelin lobi bölümü yıkıldı

08 Ağustos 2017 23:59

Çin'in Siçuan bölgesindeki Jiuzhaigou ilçesinde yerel saatle 21.19’da (TSİ 16.19) 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

100’den fazla artçının takip ettiği depremde, Jiuzhaigou Ulusal Parkı yakınlarında bulunan Tiantan otelinin lobisi yıkıldı.

İtfaiye, otele erişimin dağlık bölgede bulunması sebebiyle zor olduğunu, yolun depremde hasar gördüğünü aktardı.

Ciucaygou’ya 300 kilometre mesafede bulunan eyaletin başkenti Çıngdu ve çevre kentlerden de hissedilen depremde ilk belirlemere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi yaralandı.

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