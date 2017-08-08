Çin'de deprem: 13 ölü, 175 yaralı

Çin'in Siçuan bölgesindeki Jiuzhaigou ilçesinde yerel saatle 21.19’da (TSİ 16.19) 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

100’den fazla artçının takip ettiği depremde, Jiuzhaigou Ulusal Parkı yakınlarında bulunan Tiantan otelinin lobisi yıkıldı.

İtfaiye, otele erişimin dağlık bölgede bulunması sebebiyle zor olduğunu, yolun depremde hasar gördüğünü aktardı.

Ciucaygou’ya 300 kilometre mesafede bulunan eyaletin başkenti Çıngdu ve çevre kentlerden de hissedilen depremde ilk belirlemere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi yaralandı.