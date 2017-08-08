Çin'de deprem: 100'den fazla can kaybı olabilir

Çin'in Ulusal Afetle Mücadele Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Siçuan eyaletinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişinin öldüğünden ve binlerce yaralı olduğundan endişe edildiği bildirildi.

İlk gelen bilgiler depremde 4 ölü yaklaşık 30 yaralı olduğu yönündeydi.

Depremin Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'nun 280 kilometre kuzeyinde Jiuzhai Valley adlı milli parkın yakınlarında meydana geldiği bildirildi. Çin'in resmi kaynakları depremin büyüklüğünü 7.0 olarak açıklarken ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) sismografları depremin büyüklüğünü 6.5 olarak ölçtü.

Çin'in Ulusal Afetle Mücadele Komisyonu, depremde 130 binden fazla evin hasar gördüğünü tahmin ediyor.

Siçuan eyaletinde 2008 yılında meydana gelen 8.0 büyüklüğündeki depremde 87 binden fazla kişi hayatını kaybemiş, yaklaşık 374 bin kişi de yaralanmıştı. Aralarında çok sayıda okulun da bina çökmüştü. Kurbanların 5 binden fazlasını öğrenciler oluşturmuştu.

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dpa/BD/HS