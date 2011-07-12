-ÇİN'DE DEPODA YANGIN: 12 ÖLÜ ŞANGHAY (A.A) - 12.07.2011 - Çin'in orta kesiminde bulunan Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'da bir depoda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti. Şinhua ajansının haberine göre, yangının sabah saatlerinde çıktığı ve 8 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Kentin ekonomi ve teknoloji gelişim bölgesinde bulunan deponun ikinci katında çıkan yangının 1000 metrekarelik bir alana yayıldığı belirtildi. Yetkililer yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.