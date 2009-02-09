Çin'de 'dans ayaklanması': 13 yaralı

"Ejderha dansı" yapan dansçıların şehir merkezinde bugün yapacakları gösteri, güvenlik gerekçesiyle dün yasaklanmıştı. Yasağı duyan dansçılar "protesto dansı" için kaymakamlık önüne gitti, ancak emniyet kuvvetleri dansçılara engel olunca arbede çıktı. Olaylar üzerine en az 2 bin kişi toplandı.Hong Kong Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi ise, yerel kaynaklara dayanarak, 10 binden fazla insanın karıştığı olaylarda en az 50 kişinin yaralandığını öne sürdü. Dans, bugünkü Fener şenliklerinde icra edilecekti.Çin'e özgü geleneksel bir dans türü olan "ejderha dansı", şenlik ve kutlamalarda sergileniyor. Dansçılar ejderha maketi taşıyor. Grubun lider dansçıları, ejderhanın baş hareketlerini kontrol ediyor. Ejderhanın kumaştan yapılan bedeni onlarca metre uzunluğunda olabiliyor.Dans; davul, simbai ve gong gibi geleneksel müzik aletlerinin çalındığı müziklerle yapılıyor.